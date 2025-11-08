Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, 2024 yılının ilk 10 ayıyla kıyaslandığında AB içindeki ve dışındaki alıcılara yönelik satışların yıllık yüzde 14,8 arttığını ve 2024 yılının ilk 10 ayında 5 bin 138 olan rakamın, 2025 yılının aynı döneminde 5 bin 898’e yükseldiğini yazdı.

Taşınmaz mal satışlarının çoğunluğunun Limasol (bin 737) ve Larnaka’da (bin 395) olduğunu ve Lefkoşa Rum kesimindeki satışların daha az olduğunu (508) kaydeden gazete, gayrimenkule yönelik dıştan gelen talebin yüzde 66,8’inin üçüncü ülke vatandaşlarıyla alakalı olduğunu ifade etti.

2025 yılının ilk 10 ayındaki toplam taşınmaz mal satışının 2024 yılının aynı dönemine göre yıllık yüzde 14 artış göstererek 12 bin 952’den 14 bin 811’e yükseldiğini de kaydeden gazete, “Kıbrıslılara” yönelik satışların da geçen seneye göre yüzde 14,1’lik bir artış göstererek 7 bin 814’ten 8 bin 913’e yükseldiğini ekledi.