Güney Kıbrıs’a 2025 yılında gelen turist sayısının, 2024 yılına oranla yüzde 12,2 oranında arttığı belirtildi.

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 2024 yılında 4 milyon 40 bin 200 olduğunu, 2025 yılında ise bunun yüzde 12,2 oranında artarak 4 milyon 534 bin 73’e çıktığını yazdı.

Habere göre aralık ayında gelen turist sayısı 156 bin 959 olurken Aralık 2024’te bu rakam 133 bin 63 olarak kaydedildi.

Aralık 2025’te en çok turistin, 30 bin 20 rakamıyla (yüzde 19,1) İsrail’den geldiğini belirten gazete bunu; 29 bin 826 (yüzde 19) ile İngiltere; 17 bin 779 (yüzde 11,3) ile Polonya; 11 bin 569 (yüzde 7,4) ile Almanya; 11 bin 413 (yüzde 7,3) ile Yunanistan’ın takip ettiğini yazdı.

Habere göre Aralık 2025’te Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turistlerin yüzde 56,4’ü ziyaret nedenini tatil; yüzde 32’si aile veya arkadaş ziyareti; yüzde 11,3’ü iş amaçlı olarak gösterdi.