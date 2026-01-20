Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planımız çerçevesinde 2025 yılı için öngörülen 64 eylemin yüzde 91 oranında başarıyla gerçekleştirilmiş olması, ülkemizin coğrafi bilgi alanında kararlılıkla ilerlediğini göstermektedir.” dedi.

Yılmaz, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Küresel Coğrafi Bilgi Yönetimi Uzmanlar Komitesi (UN-GGIM) çatısı altında sürdürülen çalışmalara katkı ve katılım sağladığını belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yürütülen Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı Projesi’nin de Türkiye’nin kardeş ülkelerle bu alandaki iş birliklerine önemli bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı’na Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başkanlık eden Yılmaz, toplantıda 2024-2030 dönemini kapsayan Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı’nın 2025 yılı uygulamasında kaydedilen ilerlemeler ile 2026 yılında atılacak adımların değerlendirileceğini ifade etti.

Coğrafi bilginin; afet ve acil durum yönetiminden şehirleşmeye, çevre ve iklim politikalarından ulaştırma, enerji ve altyapı yatırımlarına, tarımsal üretimin izlenmesinden su yönetimine, kamu güvenliğinden sosyal hizmet planlamasına kadar geniş bir alanda kullanıldığına işaret eden Yılmaz, bu bilginin dijital Türkiye vizyonunun bir parçası olarak kamunun stratejik karar süreçlerini doğrudan etkilediğini ve karar kalitesini yükselttiğini vurguladı.

Bu doğrultuda, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu olarak kurumlar arasında güçlü bir iş birliği tesis ettiklerini belirten Yılmaz, coğrafi bilgiyi üreten, karar süreçlerine yön veren ve katma değere dönüştüren yapının kararlılıkla inşa edildiğini kaydetti.

Yılmaz, coğrafi bilginin afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerinde etkin kullanılmasına yönelik önemli adımlar atıldığını belirterek, afet ve acil durumlara ilişkin coğrafi veri üretimi ve paylaşımına dair usul ve esasların güncellendiğini, 200’ün üzerinde coğrafi veri katmanının tanımlandığını söyledi.

Bu sayede risklerin önceden tespit edilmesi, müdahale kaynaklarının doğru yerde ve doğru zamanda kullanılmasına imkân sağlayan veri temelli yönetim kapasitesinin güçlendirildiğini ifade eden Yılmaz, kent ölçeğindeki verilerin ulusal sistemlerle uyumunun artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Ulusal Kent Bilgi Sistemi ile Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’nin entegrasyonunun sağlanmasıyla, yerel yönetimler ile merkezi idare arasında güçlü bir veri bütünlüğü tesis edileceğini belirtti.

Coğrafi verinin yalnızca üretilen ve paylaşılan bir unsur olmaktan çıkarılarak karar destek sistemleri ve katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürülmesinin önemine değinen Yılmaz, kamu kurumları tarafından yürütülen Coğrafi Bilgi Sistemi projelerinin etkinliğinin değerlendirildiğini, mükerrer yatırımların önlenmesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanımının önceliklendirildiğini söyledi.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ve e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan açık coğrafi veri setleri, tematik haritalar ve dijital coğrafi hizmetlerin yatırımcıların kullanımına açıldığını kaydeden Yılmaz, bu sayede yatırım yeri analizi, arazi uygunluk değerlendirmesi, altyapı ve ulaşım erişilebilirliği gibi kritik bilgilere hızlı ve güvenilir şekilde erişim sağlandığını belirtti.

Yılmaz, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’nun 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı ile tam entegre şekilde kullanıma açıldığını, 2025 yılı başında 14 bin olan kullanıcı sayısının 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 700 bini aştığını ifade etti. Platformun kamudan özel sektöre, akademiden genel yönetime kadar geniş bir kesime hizmet sunduğunu dile getirdi.

Kurulda alınan kararlar doğrultusunda Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi’nde yapılan güncellemeyle 630 olan coğrafi veri katmanı sayısının 730’a çıkarıldığını belirten Yılmaz, bu sistemin kurumlar arası veri paylaşımını hızlandırdığını, mükerrer veri üretimini önlediğini ve kaynak verimliliğini artırdığını söyledi.

Ulusal Bina Envanteri çalışmalarına ivme kazandırıldığını kaydeden Yılmaz, Bina Kimlik Sertifikası uygulaması kapsamında 2026 Ocak ayı itibarıyla yaklaşık 272 bin yapının sisteme dâhil edildiğini belirtti. Periyodik Yapı Denetimleri sürecinin, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2026 yılı itibarıyla sahada fiili denetimlerle hayata geçirileceğini ifade etti.

Türkiye’nin coğrafi bilgi alanındaki birikimini küresel yönetişim süreçlerine katkı sunan ve bölgesel iş birliklerini güçlendiren bir dış politika aracı olarak da konumlandırdığını vurgulayan Yılmaz, UN-GGIM ve Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki çalışmalara katkı sağlandığını belirtti.

Yılmaz, önümüzdeki dönemde kurumlar arası veri paylaşımının daha da güçlendirileceğini, standartların yaygınlaştırılacağını ve yerel yönetimlerin sürecin aktif bir paydaşı haline getirileceğini sözlerine ekledi.