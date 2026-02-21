Fileleftheros’un “Şap Aniden Vurdu… Alarm: 23 Hayvan Çiftliği Karantinada, 260 Sığır İtlaf Edilecek” başlığıyla manşete çektiği habere göre Rum Veteriner Dairesi Livadya çevresindeki 3 kilometrelik alanı koruma bölgesi ilan etti. Bölge içerisindeki 23 hayvan çiftliğini 21 günlüğüne karantinaya aldı. Yapılacak denetimler sonrasında 21 günlük karantina uzatılabilecek. Ayrıca 10 kilometre genişliğindeki bölge de denetim bölgesi ilan edildi.

Rum polisine ve yetkili makamlara “KKTC’den Güney’e kaçak hayvan yemi (saman) ihracatı” ihbarı ulaştığını belirten gazete polisin, büyük bir gizlilik içerisinde bu ihbarı araştırdığını yazdı. Livadya’da şap hastalığı görülen çiftliğin sınıra uzak olmasının, virüsün, kontrollü geçiş noktaları dışında yapılan “kanunsuz faaliyetlerden kaynaklanıyor olabileceği” şüphelerini artırdığı öne sürüldü.

Habere göre alarma giren Rum Veteriner Dairesi, koruma bölgesi içerisinde gerekli denetimleri yürütüyor. Livadya’daki koruma bölgesi dışında diğer bölgelerde de şüpheli semptomlar gösteren hayvanlar da olabileceği bilgisi, yayılma kaygısını daha da artırıyor.

Livadya’daki çiftlikte, 5 sığırda şap virüsü saptandı. Virüs taşıdığı kesinleşen 5 dahil 260 sığır itlaf edilecek. İtlaf için, hayvanların gömülmesi mi yoksa yakılması mı gerektiği bilgisinin Brüksel’den gelmesi bekleniyor.