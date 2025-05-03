Fileleftheros gazetesi: “10 Uçak ve 4 Helikopter Planı” başlığı altında verdiği haberinde, RMMO üyelerinden oluşan teknik komitenin, Güney Kıbrıs’ın yangınlarla mücadele gücünü arttırmak adına çalışmalara başladığı yazdı.

Gazete, beş yıllık bir dönemde 3+5 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter alınmasının planlandığını belirtirken, hali hazırda elde bulunan iki uçağın operasyonel yeterliliğinin ise değerlendirilmekte olduğunu aktardı.

Haberde, söz konusu teknik komitenin yangınla mücadele konusunda diğer önerilerine de ayrıntılı şekilde yer verildi.

İsrail’e giden helikopter döndü

Haravgi gazetesi ise, İsrail’deki yangınların söndürülmesine yardımcı olan “Akritas” isimli helikopterin dün akşamüzeri döndüğünü yazdı.

Perşembe günü İsrail’e giderek yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterin döndüğünü belirten gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in ise dün yaptığı açıklamada, İsrail’in yardım çağrısına yanıt veren ilk ülke olduklarını söylediğini aktardı.