Akar, KKTC’nin gelişimi için birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, “Bizim için olmazsa olmaz olan, birlik ve beraberliğimizdir. Kıbrıs Türkü olarak bir ve beraber olduğumuz müddetçe çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağımız engel yoktur.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayan Akar, her zaman kardeşlik hukuku içinde hareket ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve desteklerini de ileten Akar, Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışmanın süreceğini ifade ederek, “Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Biz beraberiz ve birlikte olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı’na ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Akar, görevinde başarı dileklerini de iletti.