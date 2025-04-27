Fileleftheros’un haberine göre “Bağımlı Kişileri Bilgilendirme ve Tedavi Merkezi” (KENTHEA) tarafından yapılan araştırmada 12 yaş ve üzeri 100 bin kişinin nikotin, alkol veya diğer madde bağımlısı kriterlerine haiz olduğunu ortaya koydu.

KENTHEA Bilimsel Direktörü Nörolog Psikiyatrist Dr. Kiriakos Veresies, “narkotik kullanımını önlememedeki başarısızlığın bağımlılıkları, sağlık sorunlarını ve suçları artırdığına” dikkat çekerek Güney Kıbrıs’taki 100 bin bağımlının, kalp hastası, diyabet ya da kanser hastası sayısından fazla olduğunu, 150 bin kişinin de “tehlikeli madde kullanıcısı” olarak nitelendirildiğini belirtti.

Veresies, KENTHEA araştırmasının diğer bir endişe verici sonucunun ise alkol veya nikotin dışındaki yasadışı madde bağımlısı olan her 10 kişiden sadece birinin herhangi bir tür tedavi alıyor olması, bunların da çok azının bilimsel verilere dayalı bakım görmesi olduğuna dikkat çekti. Veresies sağlık uzmanların büyük bölümünün ise teşhis ve tedavi konusunda yeterli eğitime veya lisansa sahip olmadığını da belirtti.