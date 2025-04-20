Kıbrıs'ın güneyinde Lefkoşa'nın Strovolos bölgesinde, Paskalya ateşi (lambradjia) sırasında meydana gelen olayda 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Cyprus Mail'in haberine göre, dün öğleden sonra saat 17.30 sıralarında, Constantinoupoleos okulunda düzenlenen şenlikte bir grup genç odun taşıyarak ateş yakmaya çalıştı. Bu sırada lambradjia bacasından düşen büyük bir tahta direk, 22 yaşındaki gencin üzerine düştü.

Polis, düşen parçanın bir elektrik direği olabileceğini değerlendirirken, olay yerine Kıbrıs Elektrik İdaresi yetkilileri de çağrıldı. Kıbrıs'ta daimi ikamet ettiği öğrenilen genç, aldığı darbe sonucu ölümcül şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

22 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybetti.