Larnaka’ya bağlı Aradip’te şap hastalığıyla ilgili oluşturulan kontrol noktasında dün sabaha karşı yaşanan olayda, Rum polisinin bölgedeki devriye aracı kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından çalındı.

Olayın dün sabaha karşı 01.00 sıralarında yaşandığını yazan Alithia gazetesi, kimliği bilinmeyen bir şahsın polisin van tipi devriye aracına binerek, bölgeden uzaklaştığını kaydetti.

Olayın fark edilmesi üzerine, olay yerinde bulunan polisin şahsi aracıyla, devriye aracını çalan kişinin peşine düştüğünü belirten gazete, daha sonra aracı çalan şahsın çıkmaz bir yola girerek, aracı terk edip kaçtığını ifade etti.

Haberde, olayın polis tarafından araştırıldığı kaydedildi.

- Yeroşibu’da bir şapelden çan çalındı

Aynı gazete, Baf’a bağlı Yeroşibu’da ismini belirtmediği bir şapelden çan çalındığını yazarken, çanın bulunmasına yardımcı olabilecek bilgiye sahip kişilerin Yeroşibu belediyesi ve/veya polisle iletişime geçmesinin istediğini belirtti.

- Bir kilo uyuşturucu

Gazete başka bir haberinde ise, 23 yaşındaki bir şahsın, içinde yaklaşık bir kilo uyuşturucu madde bulunan bir paketi dün Lefkoşa’nın Güneyindeki postaneden teslim almaya gittiği sırada polis tarafından yakalandığını yazdı.

İçinde yaklaşık bir kilo hint keneviri bulunan paketin Amerika’dan geldiğini kaydeden gazete, paketi almaya giden ve polis tarafından yakalanan şahsın bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini iletti.

- Bombalı saldırı

Öte yandan gazete, dün sabaha karşı meydana gelen bir olayda, Güney Lefkoşa’da resepsiyon ve resmi kabullerin düzenlediği bir merkeze bombalı saldırı düzenlendiğini yazdı.

Merkezin girişinde patlayan tahrip gücü yüksek bombanın, söz konusu yerde ciddi zarara yol açtığını belirten gazete, polisin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.