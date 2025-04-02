Olayı araştıran Rum polisinin şu ana kadar iki kişiyi tutukladığını yazan Alithia gazetesi, polisin bu iki kişiyle birlikte 13 kişiyi daha aradığını ve 15 kişinin hep birlikte haneye tecavüz olayına karıştıklarının görüldüğünü aktardı.

51 yaşındaki şahsın polise yaptığı şikâyet üzerine, 51 yaşındaki adamın yanına sığınan 23 yaşındaki kadının beraber yaşadığı şahsın göz altına alındığını, daha sonra ise olayla ilgisi bulunduğu düşünülen 40 yaşında bir şahsın daha tutuklandığını yazan gazete, olayın 28 Mart’ta sabaha karşı, 51 yaşındaki şahsın Ksilofagu’daki evinde gerçekleştiğini kaydetti.

51 yaşındaki şahsın korumak maksadıyla yanına aldığı 23 yaşındaki kadın ve bebeğiyle birlikte evdeyken söz konusu şahısların kapıyı kırmak suretiyle eve girdiklerini ve adamı dövüp ardından da kadın ile bebeği zorla yakalayıp alıp kaçtıklarını yazan gazete, olayın elebaşısının genç kadının beraber yaşadığı ve kendisine şiddet uyguladığı yüzünden terk ettiği kişi olduğunu ekledi.