Cyprus Mail'in haberine göre, Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, eski liderin cenaze töreni konusunda alınan kararları açıklayarak, cumartesi gerçekleştirilecek törene kadar “yas” ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirileceğini kaydetti. Letimbiotis, Vasiliu’nun “görevde yaşamını yitiren bir başkan” gibi değerlendirilerek onurlandırılacağını vurguladı.

Cumartesi gününün, cenaze töreni nedeniyle resmi tatil ilan edildiğini kaydeden Letimbiotis, törenin Strovolo’daki Aya Sofya Katedrali’nde saat 13.00’te yapılacağını, ardından Vasiliu’nun naaşının Eğlence Halk Mezarlığı’nda toprağa verileceğini belirtti.

Vasiliu’nun naaşı, saygısını sunmak isteyenler için cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında, törenin gerçekleştirileceği kilisede katafalka konulacak.