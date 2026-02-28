Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı ile ilgili olarak İngiltere'den üslerin kullanılmayacağına yönelik güvence aldığını açıkladı.

İngiliz Başbakan Keir Starmer ile görüştüğünü anlatan Hristodulidis, ''İngiliz Başbakanı'nın kendisine İngiliz üslerinin bölgedeki askeri operasyonlarda kullanılmadığını ve kullanılmayacağını bildirdiğini'' kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın bölgede yaşanan krizin aşılması için insani düzeyde katkı sunma niyetine değinen Hristodulidis, İngiltere Başbakanı’nın kendisine, İngiliz Üslerinin bölgede yürütülen askeri operasyonlarda kullanılmadığını ve kullanılmayacağını bildirdiğini söyledi. Ayrıca, bölgede bulunan Güney Kıbrıslı vatandaşların hizmetinde olmak üzere diplomatik misyonlarının hazır bulunduğunu vurguladı.

Kaynak: SigmaLive