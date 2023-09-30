Güney Kıbrıs’taki 142 özel ve devlet ilköğretim okulunun, pazartesi gününden itibaren gönüllü olarak tam gün eğitime geçeceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bu yıl 142 ilkokul, 78 devlet anaokulu ve 8 özel okulun gönüllü olarak tam gün eğitim vereceğini ve bu okullarda eğitim gören çocukların haftanın 5 günü, sabahtan öğleye kadar olan eğitimin ardından saat 13.05’ten 15.05’e veya 16.00’a kadar okulda olacaklarını yazdı.

Haberde, 2023-2024 akademik yılında bu okullara kayıt yaptıran öğrenci sayısının 8 bin 970 olduğu (geçen yılki rakam 8 bin 237) ve tam gün eğitim sistemine 8 yeni okulun dahil olduğu ifade edildi.