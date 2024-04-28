Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat 27 Nisan 2024 tarihinde saat 13:40 raddelerinde, Lefkoşa’da Askerin kontrol sahası içinde bulunan Yiğitler Burcu Parkı içerisinde görevli nöbetçi askerler tarafından huzurda bulunan zanlıya Güney Kıbrıs’tan şüpheli bir madde atıldığı tespit edilmesi üzerine, zanlı devriye gezen askerler tarafından alı konulmuş olup yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 1 Gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gidilerek zanlının teslim alındığını ve polise sevk edildiğinin belirtti.

Polis memuru Fezile Kesat zanlının olayla ilgili itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini söz konusu maddeyi telefon ile irtibat kurduğu güneydeki bir şahıstan talep ettiğini ve kendisine bırakıldığını ayrıca 9 Nisan tarihinde aynı yöntemle uyuşturucu madde bırakıldığını itiraf ettiğini mahkeme aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak aranan bir şahsın olduğunu zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.