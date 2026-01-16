Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC’den 150.000 Dolarlık konut satın alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına KKTC yurttaşlığı verileceği yönündeki iddialara cevaben yazılı bir açıklama yaptı.

Gürcafer, “Kahve ve çay sohbeti esnasında karşılıklı görüş alışverişinde konuşulanların çarpıtılarak maksatlı bir biçimde, benim röportajımmış gibi yayınlanması üstelik de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaretine denk getirilmesi maksatlı bir provokasyondur. Ne 150 bin dolara ev alana vatandaşlık verilmesi hususunda bir talebimiz olmuştur ne de bu yönde bir açıklamamız olmuştur” dedi.