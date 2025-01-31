GÜNDEM ÖZEL

Ülkedeki ekonomik durumla ilgili konuşan Gürcafer, Asgari ücret ve zamların bir girdap yarattığını kaydetti. Gürcafer şöyle devam etti:

“Girdap içerisindeyiz. Bu girdaptan ekonomiyi düzeltmekle çıkılır. Asgari Ücret 100 bin TL olsun. Nasıl verilecek? Ekonomiyi büyütmek gerekiyor. Üretimi artırdığınız zaman ekonomi büyür. Bizim her aşamada yetersizliklerimiz var. Nitelikli, tarım, hayvancılık, turizm tüm bu konularda planlı çalışmamız var mı? Yok. Biz bu alanlarda çağın çok gerisindeyiz.”

“Hedef ekonomiyi büyütmek olmalı”

Ekonomi ve Kalkınma Planı’na da değinen Gürcafer, planın hayat bulabilmesi için ekonominin büyütülmesi gerektiğini kaydetti. “Bizim asgari ücret tartışmalarından fazla ekonomiyi büyütmeye odaklanmamız lazım” diyen Gürcafer, “Bizim bu yönde bir çalışmamız yok. Biz ekonomiyi büyütmek ve bununla birlikte sosyal yaşamı iyileştirmek gibi hedeflerimiz olması lazım. Şu anda da böyle hedeflerimiz yok” diye konuştu.

Vergi konusuna da değinen Gürcafer, vergide adaletin sağlanması gerektiğini belirterek, vergi kaçırmanın da önlenmesinin elzem olduğunu söyledi. Gürcafer, günü kurtaran ekonomik politikalarla siyaset yapıldığını vurguladı.

“İnşaat sektörü zarar gördü çünkü zamanında adım atılmadı”

Ülkede inşaat sektörünün geldiği son durumu da değerlendiren Gürcafer, “Yanlış politikalardan dolayı inşaat sektörü zarar gördü. Bizim yanımızda bizle bağlantılı tüm sektörler de zarar gördü. Neden çünkü zamanında adım atmadık” diye konuştu.

“Bürokrasi de inşaat sektörüne darbe vuruyor”

Rumların Kıbrıs Türk malları ile ilgili attığı adımların sektöre zarar verdiğini ancak bunun arkasına saklanılmaması gerektiğini kaydeden Gürcafer, devletin hizmet ve servis kalitesini artırması gerektiğini, bunun da inşaat sektörü önünde bir engel oluşturduğunu kaydetti. Mevzuatla ilgili yabancılara işkence yaşatıldığını belirten Gürcafer, buradan ev alan yabancıların bürokrasi aşamasında yıpratıldığını dile getirerek, ‘bunu düzeltmemiz şarttır’ ifadelerini kullandı.

“Muhaceret hizmetleri facia. Tapuda durum yoğun” diyen Gürcafer Devletteki eksikliklerin giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı, sistemin çürüdüğünü söyledi.

Gürcafer: Kaç kişinin sosyal konut ihtiyacı var, tarama yapamadık”

Sosyal Konut Projesiyle ilgili de konuşan Gürcafer kaç kişinin sosyal konuta ihtiyacı olduğu konusunda tarama yapmak istediklerini ancak bunun bile yapılamadığını belirterek, bunun yanında Sosyal Konut Komitesi’nin bir kere bile toplanamadığını kaydetti.

“Yeni kapıların açılmasını ben desteklerim”

Yeni sınır kapısı açılmasıyla ilgili de konuşan Gürcafer, kapıların açılmasını desteklediğini belirterek bunun ekonomiyi aynı zamanda sosyal işbirliğini de destekleyeceğini söyledi.

Gürcafer şöyle devam etti:

“Mart ayında kurulacak masa bizim açımızdan milattır. Olumlu da seyredebilir olumsuz da. Temennim bu masanın olumlu seyretmesi. Olumlu seyir alması, ekonomiyi çok olumlu etkileyecektir. Yatırım alanı desteklenecektir. Tabi önce kendi sorunlarımızı da çözmek zorundayız. Sorunları görmezden geliyor, hasır altı ediyoruz. Bizim kendi evimiz içinde yapmamız gerekenler var.

“Devlet kural koyucu ve denetleyici olmalı”

Ülkedeki yapıların yangın ve benzeri felaketlere ne kadar hazır olduğu sorusuna da yanıt veren Gürcafer, bu konuyla ilgili devletin kural koyup ardından denetlemesi gerektiğini kaydetti.

Gürcafer, şunları kaydetti:

“Örneğin İskele, yapılaşma fazla. Peki itfaiye yeterli mi? Bunun çalışmasını yapacak olan devlettir. Devlet kural koyucu ve denetleyici olmalıdır. Kural olarak bana “3 yangın merdiveni koy dersen” ben koyacam devlet bunu denetleyecek.”