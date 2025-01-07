Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, Guterres Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) faaliyetlerine ilişkin son altı aylık rapor taslağında, bunun son örneğinin Lefkoşa’da ara bölgeye yakın bir araştırma kurumunda yaşandığını ifade etti.

Guterres, raporda, söz konusu araştırma kurumunun “Savunma Bakanlığından, çevre duvarlarına güçlendirilmiş ateşleme noktaları eklemesi yönünde talimat aldığını” yazdı.

UNFICYP’in bu politikaya karşı GKRY yetkilileri nezdinde protestolarını sürdürdüğünü belirten Guterres, “Bu durum sadece askeri bir ihlal olmakla kalmıyor, aynı zamanda sivil ve askeri tesisler arasındaki çizgiyi tehlikeli bir şekilde bulanıklaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

Guterres, “Sivil yapılar içerisine askeri mevziler gizleyerek asker ve siviller arasındaki çizgiyi kasıtlı olarak bulanıklaştırma politikası ciddi insani kaygılar doğuruyor. Bu durum, sivilleri riske atabilir.” uyarısında bulundu.