Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, temmuz ayı sona ermeden Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor.

Cyprus Mail'in güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Guterres'in 27-28 Temmuz tarihlerinde adaya iki günlük bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Haberde, Guterres'e ziyareti sırasında BM Barış İnşasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'un da eşlik edeceği ifade edildi.

Ziyaret kapsamında Guterres'in Rum Lider Nikos Hristodoulides ve Kıbrıs Türk tarafının lideri Tufan Erhürman ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. BM Genel Sekreteri'nin ayrıca iki lideri ortak bir toplantıda bir araya getirmesi de planlanıyor.

Program kapsamında Guterres'in iki toplumlu teknik komitelerin üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşerek Kıbrıs'taki güven artırıcı çalışmalar ve iş birliği süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının öngörüldüğü aktarıldı.