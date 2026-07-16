Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında cezaevinde menenjit vakası bulunduğu yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin menenjit olmadığının tespit edildiği belirtilerek, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, tetkik sonuçları kesinleşmeden hastaya menenjit tanısı konulduğu ve cezaevinde "menenjit paniği" yaşandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı vurgulanarak, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi istendi.