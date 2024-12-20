Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, "Ercan Havalimanı’nda radarların arızalandığı, uygulamanın manuel olarak yürütüldüğü, bu durumun uçakların iniş kalkışlarda risk yarattığını" belirtti.

Bengihan, radarların devre dışı kalmasıyla Ercan Havalimanı’nda aksama ve rötarlar yaşanmasının beklendiği söyledi.

Uçakların, radarlardan alınan bilgilerle sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat edebildiğini, iniş-kalkışların sağlıklı bir şekilde yapılabildiğini söyleyen Bengihan, “Radarların bakım, onarım ve servisi uzun süredir yapılmadığı için devre dışı kaldılar” dedi.

Bengihan, yaptığı açıklamada, radarların bakımının düzenli aralıklarla güncellenmesi ve servislerinin yapılması gerekirken, bunun yapılmadığını radarların devre dışı kalmasının “uçuş güvenliği açısından büyük risk yarattığını” söyledi.

Sivil Havacılık Dairesi’nin NOTAM vermesinin beklendiğini belirten Bengihan, güvenli iniş-kalkış yapılamadığında NOTAM verildiğini kaydetti.

Bengihan, radarların devre dışı kalmasıyla Ercan Havalimanı’nda aksama ve rötarlar yaşanmasının beklendiğini ifade etti.