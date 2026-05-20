Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey’nin dün Londra’da bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Habere göre, Palmas görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, İngiliz bakanla çok yapıcı bir ortamda, karşılıklı anlayışa dayalı bir görüşme yaptıklarını belirtti.

İngiliz mevkidaşıyla Orta Doğu’daki durum, ABD-İran ve Rusya-Ukrayna savaşlarını ele aldıklarını belirten Palmas, İngiltere ile ikili ilişkilerinin ise "genel anlamda iyi olduğunu” vurguladı.

Palmas, Güney Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin de görüşmede gündeme geldiğini ve bölgesel çatışma dönemlerinde üsler çevresindeki bölgelerde ikamet edenlerin korunması için güvenlik önlemlerinin arttırılmasına dair konuları da ele aldıklarını belirtirken, savunma sanayi alanında işbirliğinin arttırılmasının da ele alındığını kaydetti.