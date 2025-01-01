Bakanlık, bu üç köydeki toplam 130 arsaya yönelik yol altyapı projeleri için ilgili mukaveleyi 30 Aralık 2024 itibarıyla imzaladı.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre yapılan sözleşmenin detayları şöyle:

Mormenekşe köyü: 53 arsa için stabilize yol ve asfalt çalışmaları yapılacak.

Korkuteli köyü: 44 arsa için stabilize yol altyapısı sağlanacak.

Güvercinlik köyü: 33 arsa için asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek.

PROJE 130 ARSAYI KAPSIYOR

Toplamda 130 arsayı kapsayan projede Güvercinlik ve Mormenekşe köylerinden 86 arsanın stabilize yol ve asfalt, Korkuteli köyünden 44 arsanın stabilize yol altyapı yapım işlerinin sözleşmeleri tamamlandı.

30 NİSAN’A KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Açıklamada projenin ihale süresinin 90 iş günü olarak belirlenmesiyle, yol ve altyapı çalışmalarının 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanması hedeflendiği kaydedildi.