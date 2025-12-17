Belediyeden yapılan açıklamaya göre bugün başlayan ve cumaya kadar devam edecek konferansta, küresel ısınma sonrası artan su sorunları, iklim değişikliğinin etkileri ve sürdürülebilir su yönetimi konuları ele alındı.

Özçınar, bu kapsamda, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nden 6’ncı hedefi olan Temiz Su ve Sanitasyon ile 13’üncü hedefi olan İklim Eylemi üzerine yapılan çalışmalar ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Güzelyurt Belediyesi’nin su yönetimi alanında örnek bir uygulamaya imza atarak arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada kullanılması konusunda öncülük yaptığını belirten Özçınar, “Bu uygulamayla, hem su kaynaklarının korunmasına katkı sağlandığını hem de tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin desteklendiğini” söyledi.

Özçınar, 2010 yılında Güzelyurt ve Bostancı’da yaşanan sel taşkınını hatırlatarak, bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması adına modelleme çalışmalarıyla taşkınların izlenmesi ve erken önlem alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Özçınar, “Güzelyurt’a gölet yapımı konusunda, Güzelyurt Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortak bir çalışma yürüterek bu alanda öncü olmayı hedeflediklerini” de kaydetti.