Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 23 milyar 231 milyon 841 bin TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başladı.

Bütçe üzerine ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe aldı.

- Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin önemine vurgu yaparak, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi'nin üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir bütçe olduğunu kaydetti.

Eğitimde “Acil durum hali” olduğunu söyleyen Özdenefe, aciliyet arz eden sorunlara çözüm bulunmazsa nitelikli kamusal eğitimin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

Okul yöneticilerin baskı halinde görev yaptıklarını, kendi sorunlarını çözmek durumunda kaldıklarını anlatan Özdenefe, öğretmenlerin de tükendiğini söyledi. Okullardaki şiddet ve akran zorbalığına da değinen Özdenefe, velilerin kamu okullarından umudunu kestiğini savundu.

“Eğitimin hali hal değil.” diyen Özdenefe, hükümetin sorunlara çözüm üretememesinin yanı sıra gelecekteki sorunların önünü de açtığını iddia etti.

Yapılan okulları sıralayan Özdenefe, 13 okulun iş insanları tarafından yapıldığını, 10 okula ise ek derslik yapıldığını anlattı. Özdenefe, bunun bir başarı hikayesi olmadığını vurguladı.

Nüfus politikalarının yarattığı olumsuzluklara değinen Özdenefe, okulların önümüzdeki yıl kaç çocuğa eğitim vereceğinin bilinemediğini, derslik sayısının yetersiz kaldığını belirtti. Özdenefe, Bakanlığın asgari ihtiyaçları önceden tespit etme yönünde bir çalışması olup olmadığını sordu.

Bakanlığı özel okulların kendi yetki alanında olduğunu unutmakla suçlayan Özdenefe, özel okul ücretlerinin fahiş oranda arttığını kaydetti. Özdenefe, Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu konuda tedbir almamakla suçladı.

Eğitimde etkin bir denetimden söz edilemeyeceğini belirten Özdenefe, okul yöneticileri ile yılın başında istişare edilerek daha etkin denetimler yapılmasının mümkün olacağını söyledi.

İstihdam edilen öğretmenlerin pedagojik formasyonlarının daha etkin biçimde denetlenmesine yönelik şikayetler aldıklarını belirten Özdenefe, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde kamusal eğitime doğrudan yatırım olarak değerlendirilebilecek payın yüzde 11’de kalmasını eleştirdi.

Geçici öğretmen maaşlarında yüzde 211 oranında artış yaşandığını kaydeden Özdenefe, eğitim sisteminin geçici öğretmenler üzerine kurulmasının sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Tam gün eğitim projesine değinen Özdenefe, bütçede reform niteliğinde köklü bir dönüşüm yaratacak düzenlemelere rastlamadıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenlere yönelik tutumunu da eleştiren Özdenefe, “Öğretmenlerle çatışan değil, uzlaşan ve diyalog kuran bir yaklaşım görmek istiyoruz.” dedi.

Yükseköğretime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdenefe, sahte diploma iddiaları, yetersiz akademik denetim, kalite güvencesi ve akreditasyon mekanizmalarındaki eksikliklerin üniversitelerin itibarını zedelediğini belirtti.

Bu sorunların görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Özdenefe, eleştirilerin üniversiteleri hedef almak için değil, yükseköğretimde güveni ve saygınlığı yeniden tesis etmek amacıyla yapıldığını ifade etti.