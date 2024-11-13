Polisin açıklaması şöyle:

Güzelyurt bölgesinde son zamanlarda meydana gelen "Bisiklet Hırsızlığı" meseleleri ile ilgili olarak Güzelyurt Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliğine bağlı Ekipler tarafından yürütülen ileri soruşturma ve gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ikametgahlardan çalındığı tespit edilen iki adet ve hakkında makul izahat verilemeyen iki adet olmak üzere toplam dört adet bisiklet zanlıların tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında altı kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, emare alınan ve sahibi henüz tespit edilemeyen diğer iki bisiklet ile ilgili soruşturma devam ediyor.