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Adayların oy oranlarına göre sıralaması şöyle:

15 bin 112 kayıtlı seçmenden 5 bin 216 seçmenin oy kullandığı Güzelyurt 'ta 4 bin 785 oy geçerli, 431 oy geçersiz sayıldı. Seçim e katılım oranı yüzde 34.52 oldu.

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