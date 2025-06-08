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08.06.2025 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunun ikinci kilometresi üzerinde, Mustafa VOLKAN (E-48), yönetimindeki YB 659 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Saldam Petrol önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpıp motosikletten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa VOLKAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından sevk edildiği Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin açıklaması şöyle:

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