Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunu Güzelyurt-Lefke Duble Yolu'na bağlanan Manisa Bulvarı'nın genişletileceğini açıkladı.

Bakan Arıklı, uzun süredir Güzelyurt'taki vatandaşların talebi doğrultusunda, sadece bir bölümü çift şerit olan yolun tamamı çift gidiş, çift geliş olarak genişletileceğini belirtti.

Karayolları Dairesi'nin yaptığı proje doğrultusunda yol yapım çalışmalarının 2 Haziran Pazartesi başlayacağını belirten Arıklı, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge trafik akışının daha rahat olacağını belirtti.

Yapılan hazırlıkları yerinde görmek için bugün Güzelyurt'a giden Arıklı, yol yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya inceleme sırasında Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan ve Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu eşlik etti. Arıklı, yol yapım çalışmaları sırasında vatandaşlardan trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri ve dikkatli seyretmelerini rica etti.