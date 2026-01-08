Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, açılışa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katılacak.

Güzelyurt Belediyesi’ne ait eski kreş binası, kapsamlı bir tadilat sürecinin ardından meslek edindirme merkezi olarak yeniden kente kazandırıldı. GÜZ-MEK projesiyle özellikle kadınların meslek edinmesi, üretime katılması ve aile ekonomilerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Dikiş-nakış, örgü bebek yapımı, boncuk takı tasarımı, seramik yapımı, bilgisayar dersleri gibi mesleki yetkinlik kazanmak isteyen herkes bu binayı kullanabilecek.

GÜZ-MEK Meslek Edindirme Merkez Binası’nın Güzelyurt’ta hem sosyal hem de ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, eski kreş binasının yenilenerek meslek edindirme merkezi haline getirildiğini belirterek, GÜZ-MEK Eğitim Merkezi’nin Güzelyurt’ta önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini ifade etti. Özçınar, merkezin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artıracağını vurguladı.

Merkezde kullanılacak tüm malzemelerin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edildiğini aktaran Başkan Özçınar, katkılarından dolayı kardeş belediye Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.