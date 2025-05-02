Polisten verilen bilgiye göre, Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi’nde saat 07.45 sıralarında bir ikametgahın yatak odası içerisinde, muhtemelen uzatma kablosunun çoklu prizi üzerinde takılı olan fişlerin kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, konu ikametgahın yatak odası içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise diğer odaların duvarları da islendi.

Bademliköy… Ormanlık alanda yangın

Bademliköy’ün batı kısmında bulunan ormanlık alan içerisinde saat 19.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın sonucu yaklaşık 50 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar ile iki adet ağaç yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.