Güzelyurt’ta saat 18.00 sıralarında Ardahan Sokak üzerinde devriye gezen polis ekipleri, park halindeki bir araçta şüpheli hareketlerde bulunan Y.D. (E-40) isimli şahsı kontrol etti. Yapılan aramada, zanlının tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet sigara izmariti bulundu. Şahıs gözaltına alınırken, emareler incelenmek üzere alındı.

Aynı gün saat 21.00’de ise Gemikonağı’nda G.Y. (E-23) isimli şahsın ikametgahında polis tarafından arama yapıldı. Yapılan kontrolde, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile bir adet öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı. G.Y. de tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.