Güzelyurt’ta saat 18.00 sıralarında Ardahan Sokak üzerinde devriye gezen polis ekipleri, park halindeki bir araçta şüpheli hareketlerde bulunan Y.D. (E-40) isimli şahsı kontrol etti. Yapılan aramada, zanlının tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet sigara izmariti bulundu. Şahıs gözaltına alınırken, emareler incelenmek üzere alındı.

Ünal Üstel: Her alanda güçlü bir KKTC yaratacağız Ünal Üstel: Her alanda güçlü bir KKTC yaratacağız

Aynı gün saat 21.00’de ise Gemikonağı’nda G.Y. (E-23) isimli şahsın ikametgahında polis tarafından arama yapıldı. Yapılan kontrolde, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile bir adet öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı. G.Y. de tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.