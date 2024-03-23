İş kazasıyla ilgili poliisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.03.2024 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Güzelyurt’ta Elektrik Kurumuna ait depo içerisinde, dokuz metre uzunluğundaki elektrik direğinin vinç yardımı ile kamyonete yerleştirildiği esnada, direğin Hasan ERGEL’in (E-28) yüzüne ve sağ omuz kısmına çarpması sonucu adı edilen yaralanmıştır. Hasan ERGEL kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.