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Saat 13.45 sıralarında, Güzelyurt'ta Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Muhammad Fahad SAEED (E-24), yönetimindeki NB 158 plakalı araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek kaldırım üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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