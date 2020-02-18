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Dikkat elektrik kesintisi

Lefkoşa'da bazı bölgelere yarın dört saat elektrik verilemeyecek.

18 Şubat 2020 Salı 13:53
Dikkat elektrik kesintisi
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Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın dört saat elektrik verilemeyecek.


Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada,” Lefkoşa/Güzelyurt anayolunun Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri, Alayköy Sanayi Bölgesi ve Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölge, Şehit Çocuğu Arsaları Bölgesi, Gönyeli Belediye Binası Batısı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu Bölgesi’nin” elektrik enerjisinin yarın 09.00-13.00 saatleri arasında kesik olacağı kaydedildi. 


Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Anahtar Kelimeler:
KESİNTİElektrik
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