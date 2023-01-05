Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, toptan taze meyve ve sebze satış fiyatlarının bundan böyle haftada üç kez bakanlık tarafından duyurulacağını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarının bakanlığın resmi web sitesinde açıklanacağını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılmazsa, bir önceki fiyatların geçerli olacağını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, toptan meyve ve sebze satış fiyatlarının ekteki gibi olduğunu söyledi: