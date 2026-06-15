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Özel servis olayları ise şöyle sıralandı:

Açıklamada, belirtilen tarihlerde itfaiyenin 28 özel servis olayında da yer aldığı kaydedildi.

Rapora göre; yangınların 9'u elektrik kaynaklı kısa devre, 8’i tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti, 4’ü elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, 1’i yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, 1’i kişi/ler tarafından yakma, 1’i baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi, 1’i yemek yağının ısınıp alevlenmesi, 1’i cam kırıklarının mercek görevi görüp kuru otları tutuşturması, 1’i faal durumdaki beylerin ısınıp ekinleri tutuşturmasından kaynaklandı. 4 yangın sebebi araştırılıyor.

Haftalık itfaiye raporuna göre, yangınlarda 3 milyon 523 bin 660 TL’lik zarar meydana geldi.

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