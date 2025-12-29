Polis Basın Subaylığı’nın yayımladığı Haftalık İtfaiye Raporu’na göre, 22–28 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde toplam 9 yangın ve 18 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda oluşan toplam maddi zarar 851 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Raporda, söz konusu dönemde çıkan yangınların muhtemel nedenleri arasında elektrik kaynaklı kısa devreler, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ile baca içerisinde biriken yağ tortularının ısınarak alevlenmesi yer aldı.

Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen özel servis hizmetlerinin ise yüksek ağaçlar ve elektrik direkleri üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, sağanak yağışlar sonrası evlerin bahçe ve bodrum katlarında biriken suların tahliye edilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma kapsamında hastaneye sevkinin sağlanması olduğu belirtildi.