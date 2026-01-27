Polis Genel Müdürlüğü'nün 19-25 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülkede 43 trafik kazası meydana gelirken; bu kazaların biri ölümle, 14'ü yaralanmayla ve 28'i hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 22 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 11, kavşakta durmamak 10, dikkatsiz sürüş yapmak 8, yakın takip 8 ve diğer etkenler 6 olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 2 milyon 840 bin 300 TL olarak hesaplanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle; “Gazimağusa 14, Girne 13, Lefkoşa 13, Güzelyurt 2 ve İskele 1”

- Denetimlerde 2 bin 278 rapor, 209 araca men, 14 sürücüye tutuklama

Öte yandan, polisin aynı dönemdeki trafik denetimlerinde 2 bin 278 araç sürücüsü rapor, 209 araç trafikten men edildi ve 14 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat 930, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 215, Muayenesiz Araç Kullanmak 99, Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları 91, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak 90, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak 68, Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak 61, Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 54, Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak 53, Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak 49, Dikkatsiz Sürüş 26, Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 20, Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak 16, Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak 14, Trafik Işıklarına Uymamak 13, Tehlikeli Sürüş 12, Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak 10, Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak 2 ve 546 diğer trafik suçları.”