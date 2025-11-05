Polisten yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında ülkede 76 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 13’ü yaralanmayla ve 63’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 21 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (26), kavşakta durmamak (19), dikkatsiz sürüş yapmak (16), yakın takip (9) ve diğer etkenler (6) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 4 milyon 850 bin TL olarak hesaplanırken, kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle; “Girne 28, Lefkoşa 19, Gazimağusa 16, İskele 7 ve Güzelyurt 6”

- Denetimlerde üç bin 39 rapor, 273 araca men, 11 sürücüye tutuklama

Öte yandan, aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 19 bin 315 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen üç bin 39 sürücü rapor edildi. Denetimlerde 273 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat 1103, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 240, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak 183, Muayenesiz Araç Kullanmak 92, Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları 84, Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak 78, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak 72, Dikkatsiz Sürüş 45, Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak 38, Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak 30, Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak 20, Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak 15, Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak 14, Tehlikeli Sürüş 8, Trafik Işıklarına Uymamak 7, Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 7, Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 6, Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak 1 ve 1.080 diğer trafik suçları.”