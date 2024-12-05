Polis Genel Müdürlüğü’nün 25 Kasım-1 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, 95 trafik kazasının ikisi ölümle, 26’sı yaralanmayla ve 67’si hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 32 kişi yaralandı.

Kazaların 27'si süratli araç kullanmak, 22'si kavşakta durmamak, 18'i dikkatsiz sürüş yapmak, 16'sı yakın takip, 12'si de diğer etkenlerden kaynaklandı.

6,344,82 TL'lik hasar meydana gelen kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle;“Lefkoşa 36, Girne 24, Gazimağusa 23, İskele 8 ve Güzelyurt 4.”

- Denetimlerde 3 bin 39 rapor, 182 araca men, 7 sürücüye tutuklama

Öte yandan, aynı dönemde 16 bin 214 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde, 3 bin 39 araç sürücüsü ceza aldı, 182 araç trafikten men edildi, 7 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

"Sürat 934, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 554, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 441, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 290, trafik levha ve işaretlerine uymamak 161, muayenesiz araç kullanmak 96, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 66, dikkatsiz sürüş 64, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 57, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 51, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 48, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 28, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 19, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 17, tehlikeli sürüş 16, trafik ışıklarına uymamak 14, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 6, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 5 ve 613 diğer trafik suçları.”