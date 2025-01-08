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Fidan’ın basın toplantısından öne çıkan açıklamaları şöyle:

-50 Yıl önceki statükoyu kendilerinin bile kabul etmediği şekilde masaya getirmek beyhude zaman harcamaktır.

-İki devletli çözüm dışında, adadaki Türk varlığının tescil edilmesi dışında başka bir seçenek yoktur. Diğer çözüm yolları tüm samimiyetle denendi.

-Bu süreç içerisinde hayat devam etti ve gerçeklik oluştu. Gerçeklikle bağdaşmayan zorlama bir yöntemi hayata geçirmeye çalışmamız iyi bir husus değildir.

-Kıbrıs cennetten bir köşe. İki devletli bir çözümün vuku bulması halinde Kıbrıs her şekilde büyük bir kalkınma hamlesi içerisine girecektir.

-Bizim geçmişten ders çıkartıp Kıbrıs’ta iki devletli çözümle adanın yoluna devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun küresel barışa ekonomiye yapacağı katkı yadsınamaz. Uluslararası alanı da buna destek vermeye davet ediyoruz.

-Başka türden çözüm modellerini dayatmak bir yere gitmeyecektir.

-1974’ten bu yana iki kesimli hayata geçildikten sonra kan dökülmedi, savaş olmadı, Rum tarafı ekonomisi ile kalkınıp gidiyor. Bunu neden yapısal hale getirmiyoruz, uluslararası toplum bunu neden görmüyor.

-Ben Güney Kıbrıs’a sesleniyorum. Onlar da Kıbrıs adasını daha ileride modern ve kalkınmış bir şekilde görmek istiyorlarsa bu tür çözümleri hayata geçirme hususunda cesur olsunlar, cesur davransınlar.

-Dünü kaybettik, geleceği kaybetmeyelim. Beraber inşa ettiğimiz barış, huzur ve güvenli bir geleceği inşa edelim.

-Bizim KKTC ile dayanışmamız artarak devam edecek, irademiz ortada.