Protokolün iptali için siyasi iradenin somut adım atmasını talep eden Üredi, yarın sabah 07.30-08.30 saatleri arasında Başbakanlık ışıklarında pankart açıp bildiri dağıtarak, kamuoyunu bu konuda yeniden bilgilendireceklerini kaydetti.

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, yazılı açıklamasında, “peşkeş protokolü” olarak nitelendirdiği “Fiber Dönüşüm Protokolü” ne karşı önemli bir kazanım elde ettiklerini kaydederek, “Yargıda kazandık; şimdi sıra Meclis’tedir” dedi.

Hükümetin, yargı sürecinin sonucunu beklemeden hatalı adım attığını kabul etmek zorunda kaldığını da savunan Hakan Üredi, “Bu Tel-Sen’in ne denli yerinde ve meşru bir mücadele yürüttüğünün açık göstergesidir” ifadesini kullandı.