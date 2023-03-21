HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre, Olağanüstü Genel Kurul’da, “çalışanların hakları ve emeğinin karşılığı olan maaşlarına dahi saldırıların artarak devam ettiği” savunularak, HAKSEN’i yeni dönemde çok önemli mücadelelerin beklediği kaydedildi.

Mevcut hakların korunmasının yanı sıra, özel sektörde örgütsüz çalıştırılan emekçilerin sesi olmak ve mücadeleyi daha ileriye taşımak için de yapılması gereken çok şey olduğunu ifade eden HAKSEN üyeleri, “Göreve ve mücadeleye hazırız” mesajı verdi.

Seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısının ardından görev dağılımını yapacak. Genel Kurulda belirlenen kurullarda yer alan isimler şöyle:

“Yönetim Kurulu

Salih Erşangil

Murat Göçer

Pınar Gündüz

Erdinç Usta

İlke Olgun

Aslı Elder

Yeliz Hastunç Arap

Sercan Yenal

Gökhan Zengin

Ahmet Karakaşlı

Özge Atlı

Aziz Güven

Mediha Piro Azer

Tarkan Atakan

Mustafa Çatalkaya

Disiplin Kurulu

1-Nazen Şansal

2-Gözde Gayde

3-Safiye Öztürk

Denetleme Kurulu

1-Evren Demirbilek

2-Bülent Kurt

3-Kemal Ergüleç”