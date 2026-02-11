-ÖZEL HABER-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurumlara duyulan güven tartışılmaya devam ederken, Gündem Kıbrıs Gazetesi’nin mikrofon uzattığı vatandaşlar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Toplumun farklı kesimlerinden isimler, ülkedeki kurumlara yönelik güven algısını açık yüreklilikle dile getirdi.

Yapılan değerlendirmelerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, vatandaşların en fazla güvendiği kurum olarak öne çıktı.

Vatandaşlar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yanı sıra Polise’de büyük oranda güven duyduklarını belirtirken; siyaset, kamu ve yargı ise sınıfta kaldı.

Vatandaşların görüşleri, ülkede kurumlara duyulan güvenin ciddi şekilde sorgulandığını, buna karşın Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın toplum nezdinde hâlâ güçlü ve istikrarlı bir güven kaynağı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatandaşlar ne dedi?

Ayşe İlhan: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve güven deyince benim aklıma net olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı gelir. Bunun da üzerine bilmiyorum, tanımıyorum.

Hüseyin İlhan: Bu ülkede en güvenilir kurum bana göre göz bebeğimiz olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’dır.

Şafak Azizoğlu: Güvenilir kurum olarak bakıyorum da siyasete ve siyaset kurumlarına güvenemiyoruz, kamuya hiç güvenemiyoruz. Yargıya güvenmek istiyoruz Polis’e güvenmek istiyoruz ama içimizde olduramıyoruz. Tüm bunların yanında bir kurum var ki gözüm kapalı şunu söylerim en güvendiğim kurum Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’dır.

Mehmet Güneş: Ben bu ülkede sadece Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na güveniyorum. Bunun dışında ne siyasetçilere ne kurumlara ne de yargıya asla güvenmiyorum. Askerimiz tamamdır.

Metin Paşa: Bu soruya net olarak cevabım Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’dır. Askerimize güvenimiz tamdır.

Gürsel Işık: En güvenli kurum bana göre Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’dır. En güvendiğimiz en inandığımız. Benim güvendiğim başka da hiçbir kurumumuz yoktur.

Halil İbrahim Narcı: Ben bu ülkede askere güvenirim, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı canımızdır, gözbebeğimizdir. Herhangi bir tehlike durumunda bizim güvencemiz, koruyan kollayanımızdır. Askerlerimiz bizim için olmazsa olmazdır, güvenin timsalidir.

Selvi Narcı: Bu ülkede güven duyulacak iki kurum vardır. Biri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı biri de Polisimiz. Siyasete de güvenmek isterdik ama herşey pahalı, verdikleri paralar yetmiyor, doktor parası ancak yetişiyor, halkı düşünen yok. Bu noktada ne yazık ki bizi yönetenlere güven duymakta güçlük çekiyorum.

Mesut Sever: Bana göre bu ülkedeki en güvenilir kurum Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polisi’mizdir. Bu ikisinden başka ülkedeki herhangi bir yapıya güvenim yoktur.

Havva Şensen: Bana göre bu ülkedeki en güvenilir kurum emniyet mensuplarımızdır. Polislerimiz, itfaiyecilerimiz… Her şeyimizi onlar koruyor, kolluyor… Bizlere yardımcı oluyor.

Senem Türksoy: Ben bu ülkede önce siyasete güvenirim. Polisimize, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza da güvenim vardır ancak önce siyaset. Siyaset ya da siyasiler olmazsa hiçbir şey olmaz.

Semra Erdem: Ben ülkemizde en çok yargıya ve Polisimize güveniyorum. Siyasetçileri düşünüyorum kesinlikle güven vermiyorlar, kamu kurumları keza aynı şekilde. Bana göre ilk sırada yargı ve polis.

Ali Özcan: Ben ülkemizdeki tüm kurumlara güveniyorum. Gerek siyasetimiz, kamumuz, yargımız, Polisimiz, Güvenlik Kuvvetlerimiz bana göre bu ülkede iyi çalışan ve halkı düşünen kurumlar. Benim hepsine güvenim tam. Memnunum ve hiçbir sıkıntım yok.

Aysel Özcan: Ülkemizdeki kurumlara güvenim tamdır. Siyasetimize, yargımıza, Güvenlik Kuvvetlerimize, Polisimize, itfaiyemize, kamuya… Benim bu ülkedeki tüm yapılara güvenim tam. Herkese kolaylıklar dilerim, çalışmalarında başarılar dilerim.

Emire Boydaş: Güven çok önemli ben de ülkemdeki yapılara güvenebilmek isterdim ama ne yazık ki. Ben bu ülkede hiçbir kuruma güvenmiyorum.

Erdal Hüdaoğlu: Ben ülkede hiçbir kuruma ya da hiçbir merciye güvenmiyorum. Yargı son kalemizdi O da bitti. Ülkede güven veren hiçbir alan yok.

Mustafa Zorba: Ben bu ülkede güvenilecek bir kurum olduğunu düşünmüyorum. Yargı da siyasette, polis de hepsi birbirinin aynısı. Ülkede güvenilecek bir alan kalmadı.