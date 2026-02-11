TIP-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, EKTAM emekçilerinin mücadelesinin yakından takip edildiği ve dayanışma içinde olunduğu kaydedildi. Açıklamada, örgütlenme, toplu sözleşme ve grev haklarının demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurları olduğu vurgulanarak, bu hakların görmezden gelinmesinin yalnızca ilgili işyerini değil, tüm çalışma yaşamını ve toplumsal adalet duygusunu zedelediği ifade edildi.

Kamu sağlık alanında görev yapan hekimler olarak, "emeğin değersizleştirilmesinin, güvencesizliğin yaygınlaşmasının ve çalışanların söz hakkının yok sayılmasının toplum sağlığını da doğrudan tehdit ettiği" görüşünde olduğunu ifade eden sendika, "EKTAM emekçilerinin mücadelesi çalışma yaşamında adalet ve saygınlık talebini yükselten ortak bir sendikal mücadelenin parçasıdır "dedi.

Açıklamada, örgütlü emeğin dayanışmasının büyütülmesi ve sorunlara diyalog yoluyla çözüm üretilmesi gerektiği vurgulanarak, yetkililer, emekçilerin meşru taleplerini dikkate almaya, sendikal haklara saygı göstermeye ve çalışma barışını sağlayacak adımları gecikmeksizin atmaya davet edildi.

TIP-İŞ, Dev-İş’e bağlı Emek-İş Sendikası’nda örgütlenen EKTAM emekçilerinin yanında olduğunu ve hak temelli, örgütlü mücadelenin güçlenmesi için dayanışmayı sürdüreceğini kaydetti.