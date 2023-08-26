Ders kitaplarında, kitap yazarlarından onay alınmadan yapılan düzenlemelere vatandaşların tepkisi sürüyor…

Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren vatandaşların birçok Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun istifa etmesi gerektiğini savunuyor.

Bazı vatandaş yorumları şöyle:

“Yalakalar, kendi çıkarlarınız uğruna Kıbrıs halkını mahvettiniz. Huzur diye bir şey bırakmadınız. Çocuklarımızın geleceğini mahvettiniz. Allah sizi bilgisi gibi yapsın.”

“Eğitim Bakanı derhal istifa etmeli.”

“Bu kitaplar dünya kadar para verilerek bastırıldı. Bu baskı paraları, yazarlarından izinsiz olarak bastırılması talimatı verenlerden alınsın ki bundan sonra bu gibi işlere kalkışacak olanlar da bin kere düşünsün. Bu para devletten çıkmasın.”

“Bu asla kabul edilmez.”

“İstifa etmesi gerekir tabii onurlu bir duruş gerekir.”

“Siz artık ne yapacağınızı bilmezsiniz yazıklar olsun.”

“Derhal halktan özür dileyip istifa etmelidir. Kıbrıs Türk halkı Atatürk İlkelerine bağlı, laikliği ışık görmüş, demokrat, insan haklarına saygılı, hukuk devletine inanan insanlardır. Bu değerler bizim asla vazgeçilmemizimdir. Bunu Çavuşoğlu da Arap kültürünü dayatanlar da iyi bilsin. Bu konularda asla taviz vermeyiz. Çocuklarımızı okuldan alırız.”