HP’den verilen bilgiye göre, Turgut Alas yeniden HP Genel Sekreteri seçilirken, HP Genel Başkan Yardımcılığına Çağın Çağatay Karataş, HP Parti Sözcüsü görevine de Aral Moral getirildi.

HP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelikleri için yapılan seçimler sonucunda ise MYK üyesi olarak görev yapacak isimler şu şekilde belirlendi:

“Duygu Uzun, Ahmet Tokatlıoğlu, Uğur Çulhaoğlu, Neşe Anibal, Teksen Köroğlu, Yusuf Avcıoğlu, Ramadan Durmazer, Özlem Akbora, Murat Helvacı.”

Halkın Partisi Tüzüğüne göre, Parti MYK’sı Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Örgütlenme Sorumlusu, Parti Sözcüsü ve Gençlik Örgütü Başkanı yanında seçilen bu dokuz üyeden oluşuyor.

PM toplantısında Halkın Partisi’nin son kongrede değiştirilen tüzüğü çerçevesinde şekillendirilen Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü pozisyonlarıyla ilgili olarak da görevlendirmeler yapıldı.

Genel Başkanın önerisi ve Parti Meclisi’nin onayıyla Çağın Çağatay Karataş Genel Başkan Yardımcısı görevine, Aral Moral ise Halkın Partisi Parti Sözcüsü görevine getirildi. Parti Meclisi’nin onayı sonrası Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü konuşma yaparak, birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Halkın Partisi’nin yeni dönemde disiplin ve denetleme organlarında görev alacak isimler de belirlendi. Göre alan isimler şöyle:

Merkez Disiplin Kurulu: Tolga Atakan, Özgül Ezgin, Mine Vehit, Nilay Sevinç Onuk, İsmet Dirgen, Ali Kanlı (Yedek üye), Muazzez Tokatlıoğlu (Yedek üye), Mustafa Doğan (Yedek üye),

Merkez Denetleme Kurulu: Göksel Saydam, Denis Dinand, Varış Tanrıöver.”