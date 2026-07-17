Ulusal Birlik Partisi (UBP), Girne ve Dikmen belediye başkan adaylarını açıkladı.

UBP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında bugün gerçekleştirilen toplantıda adaylıkları oy birliğiyle karara bağladı.

MYK toplantısının ardından toplanan UBP Parti Meclisi de alınan kararları değerlendirerek oy birliğiyle onayladı.

Buna göre, Girne Belediye Başkanlığına Dr. Bekir Paşaoğlu, Dikmen Belediye Başkanlığına ise Dr. Mehmetali Tunçbilek aday gösterildi.

Girne Belediyesi sınırları içerisinde Aşağı Girne, Yukarı Girne, Karaoğlanoğlu, Zeytinlik, Doğanköy, Karaman (Karmi), Karakum, Edremit ve Ozanköy yer alırken; Dikmen Belediyesi sınırları ise Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Ağırdağ, Boğazköy, Dağyolu, Akçiçek, Göçeri, Güngör, Kömürcü, Pınarbaşı, Şirinevler, Aşağı Taşkent ve Yukarı Taşkent yerleşimlerini kapsıyor.