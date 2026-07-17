Kıbrıs Türk Halkının güvenliği için canını feda eden şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in arkadaşlarını Bakanlıkta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ercan Havalimanı’nda konuşlu Türk F16’ları ile büyük gurur duyduklarını; bunun, Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkünü hiç bir zaman yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını tüm dünyaya bir kez daha kararlı bir şekilde gösterdiğini vurguladı.

SOLOTÜRK’ün, her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk Halkı’nın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamasına büyük coşku katacağını söyleyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, halkı, SOLOTÜRK’ün, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı çevresinde gerçekleştireceği gösteri uçuşunu izlemeye davet etti.

SOLOTÜRK ekibi, ziyaret anısına, Dışişleri Bakanın Ertuğruloğlu’na, üzerinde imzalarının olduğu tablo hediye etti.