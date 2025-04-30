Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yarın başlayacak olan TEKNOFEST KKTC öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haluk Bayraktar, “TEKNOFEST sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, açık ara dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu. Yola çıktığımız 8. yılda TEKNOFEST’in 11’incisi yarın kardeş vatan KKTC’de başlıyor!” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 10,5 milyondan fazla kişinin TEKNOFEST coşkusunu yaşadığını belirten Bayraktar, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“4 milyonu öğrenci, 1.3 milyondan fazla proje takımıyla yarışmalara katıldı. Robotikten uzay teknolojilerine, yapay zekâdan sağlık ve tarım teknolojilerine kadar toplam 51 farklı kategoride yarışmalar gerçekleşti.

TEKNOFEST sadece bir teknoloji festivali değil, gençlerimizi milli teknoloji hamlesi ile buluşturan, onların teknolojiye olan heyecanını ateşleyen bir bağımsızlık hareketi.

TEKNOFEST KKTC’ye 132 paydaş kurum, çalışanlarıyla birlikte gönülden destek verdi. Paydaşlarımız maddi ve manevi kaynaklarını gençlerimizin geleceği için seferber etti. Çünkü burası ticari bir organizasyon değil; Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bilim insanları, mühendisler ve girişimcilerin yetiştiği milli bir platform.

Uzay hedeflerimizi gerçekleştirecek, otonom araçları geliştirecek, yapay zekâyı hayatımıza entegre edecek olanlar bu gençlerimiz olacak. Tam da bu nedenle 132 paydaş kurum, ticari kaygılardan uzak tamamen gönüllülük esasıyla bu organizasyona sahip çıkıyor.”

“TEKNOFEST'İN SAHİBİ DE MİLLETİMİZDİR”

Bayraktar, “TEKNOFEST atmosferini yaşayan herkes bilir ki, bir adım attığımızda milletimiz milyonlarla karşılık vererek sahipleniyor. TEKNOFEST'in sahibi de milletimizdir... Türkiye’nin de kardeşimiz KKTC'nin de güçlü ve bağımsız bir geleceğe sahip olmasının yolu da TEKNOFEST'ten geçer” dedi.

“YARIN HERKESİ TEKNOFEST'E BEKLİYORUZ”

Haluk Bayraktar, “Milli teknoloji hamlesi yolunda TEKNOFEST gibi bir organizasyonun parçası olmak, hayatın en anlamlı işlerinden biri… Beklenen gün geldi! Kardeş vatandaki tüm kardeşlerimize selam olsun. Şimdi TEKNOFEST KKTC'ye katılma vakti... Yarın herkesi TEKNOFEST'e bekliyoruz. Gelin, 7’den 70’e bu gururu hep birlikte yaşayalım” açıklamasını yaptı.